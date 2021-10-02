В России выявили 25 219 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 25 219 новых случаев коронавируса. При этом в 2 138 (8,5%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве подтвердили 4 032 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 494, в Московской области – 1 483, в Самарской области – 614, в Воронежской области – 589, в Нижегородской области – 581, в Свердловской области – 539, в Пермском крае – 512, в Ростовской области – 5015, в Республике Башкортостан – 496.

Всего в РФ зарегистрировано 7 560 767 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Бурятии, Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 886 человек. Всего с начала пандемии скончались 209 028 человек.

При этом за сутки выписали 17 852 человека. Всего коронавирусом в РФ переболели 6 710 574 человека.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом осенью и зимой. Эксперт отметил, что россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России штамм "Дельта", объяснил он.