Прокуратура проверит информацию о высаженном из автобуса ребенке-инвалиде в Казани

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Информацию о том, что кондуктор автобуса в Казани высадила из салона ребенка-инвалида, проверит прокуратура Татарстана. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, пишет РИА Новости.

Как сообщали некоторые СМИ, на карте у ребенка оказалось недостаточно средств для оплаты проезда.

"Прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком-инвалидом в Казани. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям кондуктора и при наличии оснований примет меры реагирования", – отметил Галиев.

Ранее в Нижегородской области высадили из автобуса 10-летнюю девочку, которой не хватило пяти рублей для оплаты проезда. Региональные власти пообещали разобраться в ситуации. За высадку детей из транспорта грозит крупный штраф от 20 до 30 тысяч рублей.