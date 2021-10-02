Еще 2 116 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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В Москве за последние сутки подтвердили 4 032 новых случая коронавируса. На ИВЛ находятся 363 человека, сообщает Оперативный штаб.

"В городе выздоровели еще 2 116 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 494 342", – говорится в сообщении.

Скончались от последствий коронавируса еще 67 пациентов. У всех была подтверждена пневмония.

За последние сутки в России подтвердили 25 219 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 560 767 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Бурятии, Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

