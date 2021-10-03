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Происшествия

02:41

Шесть автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве

происшествия ДТП

Фото: depositphotos/TakeArt

Авария с участием шести автомобилей произошла на Каширском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 3 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Агентство "Москва".

Уточняется, что ДТП случилось в районе пересечения с улицей Кошкина.

По предварительным данным, аварию спровоцировала девушка, находящаяся за рулем автомобиля Volkswagen Polo службы каршеринга, она не справилась с управлением и врезалась в BMW. Отмечается, что в результате удара BMW перевернулся на бок и задел находящийся рядом Maserati.

Всего участниками ДТП стали шесть автомобилей, пострадавших нет. Из-за аварии по Каширскому шоссе временно перекрывали движение транспорта.

Минувшей ночью в столичном районе Хорошево-Мневники автомобиль Audi R8 наехал на препятствие и загорелся. Позднее выяснилось, что за рулем спорткара находился 21-летний Роман Марнов. Он погиб. По данным ГИБДД, у него было почти 700 штрафов за нарушение ПДД.

Установлен водитель спорткара, попавшего в ДТП на северо-западе Москвы

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