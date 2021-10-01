В Ростовской области ввели ряд ограничений из-за коронавируса

Фото: fc-rostov.ru
В Ростовской области ввели ряд ограничений из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 1 октября, документ, вносящий изменения в постановление регионального правительства №272. Новые ограничения вступают в силу с понедельника, 4 октября", – говорится в сообщении.
Согласно новому документу, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, включая сотрудников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
С 4 октября в региональных больницах приостанавливается диспансеризация для всех взрослых граждан. Исключение составляют дети, проведение вакцинации и углубленная диспансеризация перенесших коронавирус граждан.
При проведении выступлений музыкальных, театральных и других коллективов в помещениях с посадочными местами заполняемость не должна превышать 50%. При этом максимальное число зрителей в помещениях равно 500.
Работа танцевальных залов, в том числе на предприятиях общественного питания, приостановлена. До 1 ноября прекращена реализация образовательными организациями дополнительных образовательных программ для детей младше 18 лет. Исключение составляют дистанционный формат и формат индивидуальных занятий.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников. Если сотрудники не сделают прививку в указанный срок их могут отстранить или перевести на удаленный режим работы.
Многие регионы РФ вводят ограничения в связи с распространением коронавируса – Песков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: