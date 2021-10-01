В Ростовской области ввели ряд ограничений из-за коронавируса

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В Ростовской области ввели ряд ограничений из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 1 октября, документ, вносящий изменения в постановление регионального правительства №272. Новые ограничения вступают в силу с понедельника, 4 октября", – говорится в сообщении.

Согласно новому документу, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, включая сотрудников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

С 4 октября в региональных больницах приостанавливается диспансеризация для всех взрослых граждан. Исключение составляют дети, проведение вакцинации и углубленная диспансеризация перенесших коронавирус граждан.

При проведении выступлений музыкальных, театральных и других коллективов в помещениях с посадочными местами заполняемость не должна превышать 50%. При этом максимальное число зрителей в помещениях равно 500.

Работа танцевальных залов, в том числе на предприятиях общественного питания, приостановлена. До 1 ноября прекращена реализация образовательными организациями дополнительных образовательных программ для детей младше 18 лет. Исключение составляют дистанционный формат и формат индивидуальных занятий.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников. Если сотрудники не сделают прививку в указанный срок их могут отстранить или перевести на удаленный режим работы.