Новый раздел о здоровье семьи появился в личном кабинете на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый раздел "Здоровье" появился в личном кабинете на mos.ru. Благодаря нему стало еще удобнее заботиться о здоровье всей семьи, сообщил столичный департамент информационных технологий.

Данный раздел станет персональным цифровым помощником, который объединит всю необходимую информацию, услуги и сервисы для заботы о здоровье семьи.

"С ноября этого года раздел "Здоровье" в личном кабинете уже посетили более 232 тысяч пользователей, каждый пятый из них обратился к сервисам ЕМИАС", – добавили в департаменте, сообщение которого привел портал мэра и правительства Москвы.

Найти раздел "Здоровье" можно в меню личного кабинета. Данные полиса ОМС автоматически отобразятся в нем, если они были указаны до этого в разделе "Документы и данные". Помимо этого, в разделе "Семья и дети" пользователь может добавить полис ребенка или другого родственника, что позволит заботиться в том числе и о здоровье близких.

В новом разделе показываются прикрепления к медучреждениям и данные полисов ОМС. Кроме того, здесь можно записать себя или родственника к врачу, проверить направления к специалистам и выписанные рецепты, а также быстро перейти к электронной медкарте и многое другое.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения в Москве. По его словам, в 2026–2028 годах планируется возвести 52 таких объекта, то есть более 800 тысяч квадратных метров новых медицинских площадей.