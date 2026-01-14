Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения в Москве. Об этом он написал в своем личном блоге.

По его словам, в 2026–2028 годах планируется возвести 52 объекта здравоохранения, то есть более 800 тысяч квадратных метров новых медицинских площадей.

Весной, например, будет завершено строительство лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове. Он будет оснащен высокотехнологичными операционными, центром амбулаторной онкологической помощи и центром опухолей костей и мягких тканей, в котором будут применяться аддитивные технологии и междисциплинарный подход к лечению.

Мэр отметил, что при проектировании объекта были использованы технологии информационного моделирования и применен принцип адаптивности. В результате здание может приспосабливаться под новые технологии и функции, оставаясь современным на протяжении десятилетий эксплуатации.

Благодаря сложной конструкции удастся получать естественное освещение в максимальном количестве помещений. Кроме того, фасады выполнят из натурального камня светлого оттенка.

В ближайшее время также будет реализован проект многопрофильного комплекса 52-й больницы – будут открыты центры компетенций по нефрологии, ревматологии, аллергологии и другое. В одном здании сосредоточатся амбулаторный прием, дневной стационар, центр быстрой хирургии и круглосуточный стационар.

Помимо этого, в комплексе планируется собственный родильный дом с отделением патологии беременности, отделением для новорожденных и оперблоком. Всего запланировано 13 высокотехнологичных и 11 малых операционных.

В ноябре 2025 года в Москве началось строительство нового комплекса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского площадью более 150 тысяч квадратных метров. В нем будет 27 операционных, а также Центр радиохирургии с кибер- и гамма-ножами.

"Украшением современного здания станет уникальный фасад, собранный из шестигранных "сот" и ромбов. Издалека будет видна инсталляция в форме пульсирующего сердца, размещенная сверху здания", – подчеркнул градоначальник.

В ходе строительства была внедрена система мониторинга уровня шума с использованием стационарных датчиков, которые были установлены по периметру строительной площадки. Это дает возможность зафиксировать превышение установленных пороговых значений шумовой нагрузки и определять временные интервалы максимальной шумовой активности.

Собянин указал на то, что корпус будет возведен с помощью умного крана – оператор сможет управлять им дистанционно, находясь вне кабины. Это ускорит выполнение высотных операций и сократит простои персонала до 40%.

Корпус будет оснащен новейшим медицинским оборудованием, а продуманная логистика и передовые стандарты повысят качество и доступность медпомощи. Для пациентов и команды профессионалов будут созданы комфортные условия для лечения и работы.

В планах на 2026-й – начать строительство нового комплекса больницы им. В. П. Демихова, который станет одним из ведущих многопрофильных центров в городе. На улице Алябьева будет построен детский многопрофильный комплекс, а в Коммунарке продолжится развитие больницы.

"Будет построен современный перинатальный центр с центром женского здоровья для Пироговки и многопрофильный корпус для больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова", – добавил мэр.

Градоначальник также указал на то, что Москва активно развивает медицинскую инфраструктуру и создает современные, комфортные медучреждения. С 2011 года в столице было построено 182 медицинских объекта, а в 2025-м – 13 новых объектов здравоохранения. Кроме того, 80 объектов было реконструировано.

В мае 2025 года, например, в реконструированном 17-м корпусе детской Морозовской больницы был открыт Центр быстрой амбулаторной хирургии. Юные пациенты проводят в больнице несколько часов и возвращаются домой к вечеру, этого удается достичь благодаря широкому применению мини-инвазивных и малотравматичных методов хирургических вмешательств. Всего в прошлом году было пролечено 11 тысяч детей.

В апреле прошло открытие шестого флагманского центра на базе больницы им. В. М. Буянова, что завершило создание сети высокотехнологичных центров экстренной помощи. В новом центре пациенты получают полный комплекс помощи в первые часы реанимации.

Собянин отметил, что в нем все продумано до мелочей – от суперсовременных операционных до отапливаемого надземного перехода, соединенного с главным корпусом больницы. За неполный год около 40 тысяч пациентов получили помощь.

В июне после реконструкции были открыты лечебный корпус № 1 ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, в котором лечение прошли 30 тысяч пациентов, и межокружной ревматологический центр в лечебном корпусе № 12 Первой Градской больницы, в котором помощь получили около 35 тысяч человек.

Реконструкция научно-академического корпуса № 10 ММНКЦ им. С. П. Боткина завершилась в июле – в обновленном здании был размещен научно-образовательный кластер, учебный центр и научно-клинический отдел.

В сентябре Собянин открыл суперсовременный многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира вместе с Владимиром Путиным. В новом здании размещено 20 отделений стационара и 15 операционных. Кроме того, оно спроектировано таким образом, чтобы все виды диагностики и терапевтических процедур были расположены под одной крышей.

Градоначальник добавил, что этот комплекс является "примечательным строительным проектом", поскольку при возведении применялись технологии информационного моделирования. С помощью дрона выполнялось воздушное сканирование, а наземное – при помощи лазерного тахеометра.

"Полученные данные в виде облаков точек интегрировались в цифровой двойник объекта, что позволило оперативно выявлять отклонения от проекта на всех этапах – от планирования до эксплуатации. Это ускорило строительство и обеспечило высокий контроль качества работ", – отметил Собянин.

В октябре прошло открытие сурдологического центра в НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского, а в ноябре в Морозовской больнице ввели в эксплуатацию корпуса № 15 и 16 с центром ранней помощи для недоношенных детей, стационаром для иммунобиологической терапии пациентов, центром по лечению цереброваскулярной патологии, а также центром детской кардиохирургии.

В декабре было завершено строительство Центра хронических болезней в Московском международном медицинском кластере в Сколкове, который включает в себя 5 отделений для оказания различной медицинской помощи. В ходе строительства были использованы энергоэффективные и экологичные материалы.

Помимо этого, в сентябре прошлого года была завершена крупнейшая в истории Москвы программа модернизации поликлиник. Было реконструировано и построено более 340 зданий, из них 64 – в 2025 году. Также до 16 было увеличено число центров женского здоровья.

"Новые медицинские комплексы станут настоящими больницами будущего – которые будут хорошо служить многим поколениям москвичей", – заключил глава города.

Ранее мэр заявил, что в 2026 году срок оказания высокотехнологической хирургической помощи сократят с 2 недель до 10 дней в Москве.

В пример он привел катаракту, с которой сталкиваются многие люди в возрасте. В настоящее время столичные врачи могут за 15–20 минут провести малоинвазивную операцию и вернуть полноценное зрение. То же самое касается операций при переломах шейки бедра, лечения коленных суставов и других вмешательств.

