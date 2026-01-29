Высота волн у севшего на мель сухогруза под Махачкалой превысила 1,5 метра

Фото: 123RF.com/kojoty

Высота волн в районе сухогруза "Каспиан Шива", который сел на мель в Каспийском море возле порта Махачкалы, превышает 1,5 метра, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

В связи с этим и по просьбе капитана судна были приостановлены спасательные работы. При этом экипаж приступил к откачке воды из трюмов и ждет улучшения погоды.

Отмечается, что сухогруз шел без груза. Вес балласта составляет 2,8 тысячи тонн.

О том, что "Каспиан Шива" сел на мель в 7 километрах от порта Махачкалы, стало известно 29 января. Для транспортировки сухогруза привлекли буксиры "ФЛАГМАН" и "ФАВАРИТ". На судно переданы насосы для откачки воды.

