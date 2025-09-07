Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Теплоход "Чайка" с более чем 70 пассажирами на борту сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег", – говорится в сообщении.

При этом инцидент обошелся без пострадавших.

Как рассказал ТАСС один из очевидцев, судно остановилось в акватории неподалеку от небоскреба Лахта-центр. По данным прокуратуры, теплоход следовал по маршруту Румянцевский спуск – Зимняя канавка – Лахта-центр.

Зимой текущего года сухогруз AN YANG 2 не смог удержать управление при снятии с якоря и сел на мель неподалеку от морского порта Невельск на Сахалине. У корабля, который перевозил в том числе 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута, были две пробоины в балластных танках и форпике.

На борту судна находились 20 человек, медицинская помощь членам экипажа не понадобилась. Также Росморречфлот не выявил следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории.

