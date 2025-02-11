Минтранс РФ заявил об отсутствии утечек нефтепродуктов с танкера Koala

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Утечек нефтепродуктов при обследовании танкера Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Как говорится в сообщении, ход работ контролирует замминистра транспорта Евгений Филиппов. Он уже осмотрел место происшествия и обсудил план действий по его ликвидации.

Водолазная группа Морспасслужбы приступила к обследованию танкера.

"На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. В настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки – для этого в порт доставили насосы из Мурманска. Оборудование разгрузили и проверяют его готовность", – отметили в министерстве.

Специалисты также осматривают судно и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Из-за воды в машинном отделении прорабатываются безопасные варианты подачи пара с берега.

На танкере в порту Усть-Луга 9 февраля произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя. В результате оказалось повреждено машинное отделение. Предварительно, причиной стал взрыв. Koala сел кормой на грунт около причала, никто из членов экипажа не пострадал. Грузовые резервуары с топливом не повреждены.