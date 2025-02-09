Две пробоины обнаружены на севшем на мель судне на Сахалине

Фото: телеграм-канал Лимаренко Brief

На китайском балкере An Yang 2, который сел на мель на Сахалине, обнаружены две пробоины в балластных танках. Тем не менее утечек нефтепродуктов не зафиксировали, сообщает ТАСС со ссылкой на Морспасслужбу.

О наличии пробоин сообщил капитан судна. Представители службы уточнили, что специалисты провели визуальный осмотр акватории от аварийного судна до береговой черты, чтобы установить наличие утечек нефтепродуктов.

О севшем на мель иностранном грузовом судне стало известно в ночь на 9 февраля. Глава региона Валерий Лимаренко заявил, что ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. Профильные службы были мобилизованы и переведены на круглосуточное дежурство.

На этом фоне в Невельском районе Сахалина был объявлен режим ЧС муниципального характера. Вместе с тем МЧС организовало постоянный мониторинг береговой линии.

