Неуправляемый танкер с 99 тысячами тонн нефти дрейфует в Балтийском море

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Танкер Eventin под флагом Панамы дрейфует на малой скорости в Балтийском море без возможности маневрировать, пишет РИА Новости со ссылкой на командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море.

Судно располагается к северу от острова Рюген. На его борту находится около 99 тысяч тонн нефти, утверждают в командовании. При этом эвакуации экипажа не требуется. К танкеру на помощь направлено многоцелевое судно Arkona, аварийный буксир и специальная команда для буксировки, а также самолет Dornier Do 228.

Между тем угрозы утечки нефти нет, заявили в пресс-службе командования. Решение о транспортировке неисправного корабля в один из портов ФРГ пока еще не принято.

"Решение будет принято в ближайшие часы по итогам обсуждения с владельцем", – указали в командовании.



В свою очередь, издание Bild заявило, что 248-метровое судно ранее загрузило нефть из российского порта Усть-Луга, а 6 января отправилось в египетский Порт-Саид.

Ранее в Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука из-за подозрений в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также еще двух кабелей между Эстонией и Финляндией. По одной из версий, корабль повредил кабель своим якорем. Ремонт объекта может занять до 7 месяцев.

