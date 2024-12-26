В Финляндии задержан нефтяной танкер по подозрению в повреждении кабелей связи

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Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией, сообщает Reuters.

По данным агентства, прошлой ночью финские правоохранители поднялись на борт судна под названием Eagle S. Они подозревают, что танкер причастен к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, произошедшему 25 декабря. На этом фоне пограничная охрана взяла на себя контроль над судном с целью привести его в финские территориальные воды.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на сервис отслеживания судов MarineTraffic, судно Eagle S замедлило ход в тот момент, когда кабель между Финляндией и Эстонией был поврежден. Танкер принадлежит фирме Caravella, которая базируется в ОАЭ и является "единственным судном во флоте компании".

По одной из версий, кабель EstLink 2 был поврежден якорем задержанного нефтяного танкера. Его ремонт может занять до семи месяцев. Не исключаются также такие версии случившегося как "терроризм и вандализм". В момент обрыва соединения рядом с кабелем находились два судна.

Накануне энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Причины инцидента выясняются.

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