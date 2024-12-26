Транзит судов через Босфор перекрыт из-за неполадок у танкера

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Транзит судов через пролив Босфор временно перекрыт в обе стороны из-за неполадок у танкера, следовавшего в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса Турции.

По информации ведомства, речь идет о судне Cordelia Moon, которое направлялось из турецкого порта Ялова в РФ. Согласно открытым данным порталов слежения, корабль длиной 274 метра под флагом Панамы следовал в Новороссийск.

Ранее российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море. Перед этим в машинном отделении судна произошел взрыв. 14 из 16 человек экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков информации нет.

Возбуждено уголовное дело. В ГК "Оборонлогитике" заявили, что судно затонуло из-за теракта. При этом перегруза на судне не было, уточнили там.