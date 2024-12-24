Судно из РФ затонуло между Алжиром и Испанией

Видео: телеграм-канал Baza

В международных водах Средиземного моря между Алжиром и Испанией затонул российский сухогруз Ursa Major. Об этом заявили в телеграм-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

По данным ведомства, инцидент произошел после после взрыва в машинном отделении. В настоящее время из 16 членов экипажа – российских граждан спасены 14 человек. Они доставлены спасательной службой в порт Картахена. Еще двое пропали без вести.

Изначально о происшествии в Средиземном море заявило издание El Español. По его данным, затонувшее судно шло по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток. В конечную точку оно должно было прибыть 12 января.

Ранее следовавший из Ростова-на-Дону в Молдавию теплоход сел на мель на реке Дон неподалеку от Азова. В результате произошедшего никто не пострадал, разлива топлива не зафиксировали. Кроме того, движение речного транспорта не было перекрыто. Владельцу теплохода пришлось отбуксировать судно.

