Следовавший из Ростова-на-Дону в Молдавию теплоход сел на мель возле Азова

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Следовавший из Ростова-на-Дону в Молдавию теплоход сел на мель на реке Дон неподалеку от Азова. Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, передает ТАСС.

В результате произошедшего никто не пострадал, а разлива топлива не было зафиксировано. Кроме того, как сообщили в ведомстве, движение речного транспорта не было перекрыто. Теперь владелец теплохода планирует отбуксировать судно, уточнило региональное ведомство.

Ранее пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере. По предварительным данным, теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса допущено не было.

До этого сухогруз под флагом Белиза Blue Shark сел на мель около Анапы. На борту судна находился 21 человек экипажа, среди них – граждане Сирии, Индии и Египта.

