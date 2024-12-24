Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Уголовное дело возбуждено после крушения судна Ursa Major в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек").

Судно затонуло в акватории Средиземного моря между испанским автономным сообществом Мурсия и Алжиром. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв.

Изначально о происшествии заявило издание El Español. По его данным, затонувшее судно шло по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток. В конечную точку оно должно было прибыть 12 января.

В МИД РФ уточняли, что 14 из 16 человек экипажа смогли спасти. Судьба еще двух моряков неизвестна. Спасательная операция продолжается, в район бедствия уже прибыл российский военный корабль.

