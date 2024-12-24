Краснодарские моряки могли быть на потерпевшем крушение судне Ursa Major

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На потерпевшем крушение судне Ursa Major могли быть моряки из Краснодарского края, Калининграда, Санкт-Петербурга и других регионов европейской России, рассказал президент дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский.

"Судно зарегистрировано в Новороссийске, с большой долей вероятности можно сказать, что моряков с Дальнего Востока на судне нет", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Точной информации о происхождении российских моряков все еще нет, подчеркнул Осичанский. По его информации, судно должно было прибыть во Владивосток примерно через месяц.

О том, что сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море, стало известно во вторник, 24 декабря. Как пишет ТАСС, судно подало сигнал тревоги примерно в 57 морских милях от побережья Альмерии. Испанские власти спасли 14 человек и доставили их в Картахену. Двое пропали без вести.

Затем в этот район прибыл российский военный корабль, который "взял на себя ответственность за спасательные работы после того, как ему ее передали испанские власти", уточнили в службе безопасности на море королевства.

