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Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В настоящее время представители Новороссийской транспортной прокуратуры контролируют исполнение законодательства в сфере безопасности мореплавания и соблюдение прав членов экипажа из-за сигнала бедствия.

Это не первый инцидент в проливе за последнее время. Ранее, 15 декабря, сигнал бедствия подал танкер "Волгонефть 212". Из-за шторма он потерпел крушение в Керченском проливе, когда у судна оторвалась носовая часть. Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа, но один из моряков скончался.

Позднее был поврежден еще один танкер – "Волгонефть 239". Удалось спасти 14 человек экипажа. Спустя еще несколько дней уже третий танкер, "Волгонефть 109", подал сигнал бедствия. Но утечку мазута удалось предотвратить.

В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на первых двух танкерах. Волонтеры и специалисты продолжают убирать пляжи Краснодарского края от загрязнений, но после ЧП фиксируются повторные выбросы мазута.

