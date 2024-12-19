Суд арестовал капитана танкера "Волгонефть 212" на два месяца

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд Симферополя арестовал капитана потерпевшего крушение танкера "Волгонефть 212" в Керченском проливе на два месяца, сообщает Следственное управление СК Крыма и Севастополя в своем телеграм-канале.

Накануне, 18 декабря, СК РФ выдвинул обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Их обвинили в совершении преступления по части 1 и части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа").

Таким образом, капитан "Волгонефти 212" арестован до 17 февраля следующего года. На такой же срок суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста капитану танкера "Волгонефть 239".

Танкер "Волгонефть 212" потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря. Из-за шторма у него оторвалась носовая часть. Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа, но один из моряков скончался.

Чуть позже оказалось повреждено другое судно – "Волгонефть 239". Всех 14 человек экипажа удалось спасти. Спустя несколько дней уже третий танкер, "Волгонефть 109", подал сигнал бедствия. Утечку удалось предотвратить.

В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на первых двух танкерах.