Путин назвал экологической бедой разлив мазута в Черном море

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Последствия разлива мазута с танкеров в Черном море стали экологической бедой. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Во первых, это, конечно, беда экологическая. Это совершенно очевидно. Правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов судов. Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила – не ушли вовремя в укрытия. Некоторые суда ушли в укрытие: с ними все нормально", – сказал российский лидер.

В эфире программы "Итоги года" показали сюжет о ситуации на черноморском побережье, где на берег вынесло мазут из потерпевших аварию танкеров, на что президент РФ ответил, что шторм пока продолжается, однако к выходным море утихнет, и можно будет наладить работу по очистке берега. Российский лидер уточнил, что с танкеров в воду вытекло 40% топлива.

Кроме того, глава государства регулярно получает доклады о ситуации в акватории моря. В связи с обстановкой он призвал сделать все, чтобы убрать мазут. При необходимости будет развернута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий ЧП, подчеркнул Путин.

Он также добавил, что уже сейчас необходимо готовиться к эвакуации танкеров.

Танкер "Волгонефть 212" потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря. Из-за шторма у него оторвалась носовая часть. Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа, но один из моряков скончался.

Чуть позже оказалось повреждено другое судно – "Волгонефть 239". Всех 14 человек экипажа удалось спасти. Спустя несколько дней уже третий танкер, "Волгонефть 109", подал сигнал бедствия. Утечку удалось предотвратить.

В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на первых двух танкерах.

