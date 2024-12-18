Капитанам потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" предъявлены обвинения

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет России выдвинул обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", которые потерпели крушение в акватории Черного моря в Керченском проливе. Об этом СК сообщает в своем телеграм-канале.

Капитанам предъявлены обвинения по части 1 и части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа"). В суде будет рассматриваться вопрос об аресте обоих капитанов.

После того как погода улучшится, будут подняты обломки танкеров для проведения необходимых экспертиз. В отношении членов команды судов были назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проведена судоводительская экспертиза.

ЧП произошло в воскресенье, 15 декабря. Сначала бедствие потерпело судно "Волгонефть 212", через некоторое время появились сообщения о танкере "Волгонефть 239". В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута. Ликвидация последствий началась утром 17 декабря.