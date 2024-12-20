Повторные выбросы мазута зафиксированы на побережье Кубани

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения зафиксировали после ЧП с танкерами на побережье в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.

Загрязнение береговой полосы обнаружили на участке протяженностью около четырех километров в Темрюкском районе в поселке Веселовка. Кроме того, очаги выброса выявили в районе заповедника "Большой Утриш" в Анапе.

Загрязнение произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сперва стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи выдвинули обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах.

В тот же день мэрия Анапы сообщила о введении режима ЧС на береговой линии.

К утру 20 декабря спасатели и волонтеры собрали с пляжей Краснодарского края 3 303 тонны загрязненного песка и грунта. Кроме того, в порту Анапы обработали сорбентом 100 квадратных метров акватории, а также собрали 4 тонны нефтесодержащей жидкости.

