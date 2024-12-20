20 декабря, 16:01Происшествия
Повторные выбросы мазута зафиксированы на побережье Кубани
Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"
Повторные выбросы мазута и новые участки загрязнения зафиксировали после ЧП с танкерами на побережье в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.
Загрязнение береговой полосы обнаружили на участке протяженностью около четырех километров в Темрюкском районе в поселке Веселовка. Кроме того, очаги выброса выявили в районе заповедника "Большой Утриш" в Анапе.
Загрязнение произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сперва стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".
Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.
По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи выдвинули обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".
Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах.
В тот же день мэрия Анапы сообщила о введении режима ЧС на береговой линии.
К утру 20 декабря спасатели и волонтеры собрали с пляжей Краснодарского края 3 303 тонны загрязненного песка и грунта. Кроме того, в порту Анапы обработали сорбентом 100 квадратных метров акватории, а также собрали 4 тонны нефтесодержащей жидкости.
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