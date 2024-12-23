Первая очередь нового портового терминала открылась в Калининградской области

Фото: телеграм-канал "Паромное сообщение Балтийск – Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров"

Первая очередь нового портового терминала в городе Пионерский была введена в строй в Калининградской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального агента линии ООО "Транс-Бизнес-Консалтинг".

Новый порт уже приступил к регулярному приему судов. Первым в него зашел паром "Антей". Судно ошвартовалось у причала № 1. При этом роль оператора морского терминала получило ФГУП "Росморпорт".

Кроме того, в Балтийске на паромный комплекс встал под разгрузку паром "Балтийск".

После этих нововведений портовый комплекс региона получил возможность обрабатывать два больших парома одновременно. Это позволит существенно нарастить пропускную способность переправы.

К настоящему моменту оператор паромной линии разработал и утвердил расписание, согласно которому паром будет регулярно заходить в порт, расположенный в Пионерском.

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