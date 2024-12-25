ГК "Оборонлогистика": террористическая атака совершена против судна РФ Ursa Major

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На российский корабль Ursa Major совершена целенаправленная террористическая атака. Такое заявление РИА Новости сделала пресс-служба ГК "Оборонлогистика".

По показаниям членов экипажа, 23 декабря в 13:50 по московскому времени с правого борта судна в районе кормовой части произошли три последовательных взрыва, после чего корабль получил резкий крен на правый борт до 25 градусов. Это говорило о попадании воды в судовые помещения, рассказали в пресс-службе.

В то же время на Ursa Major не было перегруза, уточнили в "Оборонлогистике".

Судно затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля случился взрыв. 14 из 16 человек экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков ничего не известно.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек.