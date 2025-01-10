Пятно площадью 2,8 тыс "квадратов" обнаружили у танкера "Волгонефть 239"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минприроды России

Пятно площадью 2,8 тысячи квадратных метров обнаружили у танкера "Волгонефть 239" утром 10 января, сообщает Минтранс РФ в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что пятно было найдено со стороны берега, где на мели находится кормовая часть судна.

"Его оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в район были направлены пять кораблей, а также береговая спасательная служба, оснащенная всем необходимым оборудованием и техникой. Также водолазы проводят дополнительный осмотр кормовой части танкера под водой.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

С 21 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Крыму очищено 84 километра побережья и вывезено 265 тонн загрязненного грунта. Кроме того, по данным на 10-е число, с берегов у Анапы и Темрюкского района вывезено свыше 147 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

Владимир Путин рассказывал, что профильные органы власти принимают недостаточно усилий, чтобы сократить нанесенный ущерб. Поэтому он потребовал сделать все, чтобы прекратить утечки мазута из танкеров.