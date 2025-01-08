Глава Крыма Аксенов: ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться

Фото: МЧС России

В Крыму высок риск роста масштабов загрязнений в связи с выбросами мазута. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент выявлено и устранено 44 подобных факта.

"С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья. Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае", – сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что важно не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а устранять загрязнение в морской акватории.

Ранее мазутные пятна зафиксировали вблизи Евпатории на западе Крыма. Как отметил глава администрации города Александр Юрьев, коммунальные службы сразу же приступили к сбору загрязненного грунта. Выбросы носят единичный характер.

Побережье оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов был введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.