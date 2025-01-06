Почти 70 тонн грунта с мазутом собрано за сутки в Севастополе

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

За минувшие сутки в Севастополе собрали более 68 тонн грунта с мазутом. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России.

Специалистам удалось обследовать шесть километров побережья. Загрязнения продолжают убирать на двух участках – общая протяженность составляет полкилометра.

Побережье оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.

5 января новое нефтяное пятно было обнаружено в акватории Черного моря около Анапы. Еще одно загрязнение, по информации МЧС, обнаружено в бухте Капсель в Крыму. Там пятно растянулось на два километра.

