Почти 36 тыс кв метров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Около 36 тысяч квадратных метров акватории Керченского пролива удалось очистить от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К настоящему моменту спасатели и волонтеры обследовали 1086,3 квадратных километра в Керченском проливе, уточнили представители ведомства.

При этом на территории Анапы и Темрюкского района было собрано более 102 тысяч тонн загрязненного грунта. Также специалисты провели 3,854 тысячи рейсов грузовой техники, вывозя мешки с ним.

Вместе с тем в круглосуточном режиме продолжается работа площадки временного накопления загрязненного грунта.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.