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04 января, 18:53

Происшествия

Ученые из Сколково нашли новый способ очистки пляжей Анапы от мазута

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Ученые из Сколковского института науки и технологий тестируют новый способ очистки береговой линии Анапы от мазута, заявил руководитель группы проектов развития института Владимир Каляев.

"Если расстелить полипропиленовые сети, которые в основном используются для укрытия от солнца, в зоне, где есть активное движение воды, и подождать, то частицы мазута сами налипают на сеть", – цитирует его РИА Новости.

Это, по его словам, позволит очистить пляж на 100% без вывоза песка. Кроме того, на сеть никак не налипает песок. Готовность начать работать с первыми образцами загрязненных сетей уже изъявили свыше 10 организаций.

Черноморское побережье, включая район Анапы, оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала сообщалось о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже аналогичный сигнал подал танкер "Волгонефть 239".

Всего в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.

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происшествиярегионыэкология
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