Горячая линия запущена для помощи Анапе после разлива нефтепродуктов

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Власти Краснодарского края запустили горячую линию для бизнесменов и предприятий, которые готовы оказать помощь Анапе и Темрюкскому району при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

Так, предприниматели, которые могут передать области оборудование, снаряжение и технику или оказать помощь другим способом, будут контактировать с ответственным сотрудником министерства экономики края. Он будет ознакомлен с информацией об актуальных потребностях на всех участках ликвидации ЧС. Таким образом специалист сможет выстроить для бизнесменов алгоритм действий, ответит на все их вопросы по взаимодействию, а также скоординирует помощь.

Кроме того, сбор средств от юридических лиц для помощи волонтерам ведет благотворительный фонд "Капельки добра".

Также по вопросам ликвидации последствий разлива нефтепродуктов была организована онлайн-конференция с участием вице-мэра Анапы Виталия Воронова и представителей бизнес-сообщества и научных организаций. В ходе беседы они озвучили свои предложения по сохранению экосистемы города-курорта.

На конференции были подняты вопросы очистки моря и прибрежной полосы. Обсуждалось и недопущение новых выбросов нефтепродуктов, а также восстановление пляжа и лечебных функций песка. Эксперты предложили прибегнуть к нефтесорбирующим бонам, а также организовать микробиологическую очистку акватории. Вместе с тем специалисты представили новейшие разработки в области переработки нефтешламов и загрязненного песка.

"Многие предприниматели выразили готовность оказать помощь и доставить в Анапу необходимое оборудование на безвозмездной основе. Все озвученные идеи рассмотрит специальная рабочая группа при оперативном штабе Краснодарского края, задача которой – выбрать наиболее эффективные промышленные способы очистки песка и каменистых, галечных пляжей от топочного мазута", – отметили в оперштабе региона.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Всего в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы определили, что произошел разлив "тяжелого" топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.