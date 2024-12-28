В МЧС Краснодарского края заявили, что берег галечных пляжей Анапы очищен от мазута

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Мазутных пятен не было выявлено на береговой лини галечного пляжа в Анапе. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Владимир Гусаков.

Он уточнил, что специалисты проводили мониторинг на участке от пляжа "40 лет победы" Анапы до поселка Большой Утриш. В результате ни на камнях, ни на опорах мостов не было выявлено загрязнений. Кроме того, вода была прозрачная и чистая после проведения анализа на предмет наличия в ней отложений мазута.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.

В Краснодарском крае работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море выполнены на 15%. Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что сбор мазута с побережья и водной акватории является тяжелой ручной работой. В местах с наиболее сложной обстановкой трудятся в круглосуточном режиме.

Основная задача сейчас, по его словам, – это вывоз смешанного грунта из прибрежной зоны и его утилизация. Второй важной задачей является очистка водной акватории и обследование дна при помощи водолазов, уточнил Куренков.

