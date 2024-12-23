Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что выброшенный на побережье мазут будет убран до 1 февраля.

Максимальный срок по устранению последствий разлива нефтепродуктов установлен до 1 марта, уточнил он. Глава Кубани предупредил, что в противном случае из-за температуры мазут может проникнуть в нижние слои грунта, работу придется делать уже в три раза больше.

Пляж был загрязнен из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе, которое произошло 15 декабря. Сперва стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. Следователи выдвинули обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря.

