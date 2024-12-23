Шторм на Кубани может повредить часть собранных мешков с мазутом

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Погода в Краснодарском крае значительно ухудшилась, на побережье Анапы и Темрюкского района начался сильный шторм. Из-за непогоды часть собранных мешков с мазутом может получить повреждения, сообщил вице-губернатор региона Александр Нестеренко.

"Идет нагонная волна на прибрежную полосу. Спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет", – приводятся его слова в телеграм-канале Оперштаба края.

Нестеренко предупредил, что море на фоне шторма также может выбросить на берег еще мазут.

В данный момент власти прорабатывают с Росприроднадзором дополнительные решения, как можно быстрее вывезти мешки с мазутом с пляжей. Ряд предложений уже был подготовлен.

"Сейчас мы все вынуждены ждать до утра, когда сможем возобновить работы. Вне зависимости от того, закончится шторм к утру понедельника или нет – работы, какие можно будет проводить, обязательно возобновятся", – заверил Нестеренко.

Утром власти оценят ущерб от шторма, после чего продолжат ликвидировать последствия загрязнения на побережье.

В Краснодарском крае свыше 39,7 километра береговой линии было очищено от нефтепродуктов после инцидента с танкерами. Для очистки береговой линии привлекли 10 317 человек и 366 единиц техники.

Загрязнение произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сперва стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. Следователи выдвинули обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".