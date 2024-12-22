МЧС: около 15 тонн мазута вывезли с побережья Черного моря в Крыму

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Почти 15 тонн мешков с мазутом были вывезены с побережья Черного моря в Крыму после разлива нефтепродуктов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, восемь групп спасателей и добровольцев собрали 860 мешков. Их вес приравнивается к 25,8 тонны. При этом вывезли с побережья 493 мешка (14,8 тонны).

В настоящее время ведутся работы по очистке неподалеку от озера Тобечикское в Ленинском районе. Там удалось собрать около 100 мешков загрязнений.

Кроме того, работу продолжает группа постоянно действующего оперативного штаба. В общей сложности к ликвидации загрязнений привлечены около 350 человек и 33 единицы техники.

Загрязнение произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сперва стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи выдвинули обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах.