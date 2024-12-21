В Керчи на побережье локально ликвидированы пятна мазута

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Небольшие мазутные пятна, которые были зафиксированы на побережье Керчи после ЧП с танкерами, удалось локально ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Всего на данном участке убрано свыше 700 килограмм нефтепродуктов. С начала работ собрано 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, уточнили в ведомстве.

"В Краснодарском крае очищено свыше 34 километров береговой линии. В морском порту Анапы собрано 10,4 тонны нефтеводяной смеси", – добавили в пресс-службе МЧС России.

На данный момент организованы работы в районе мыса "Змеиный". Для устранения пятен в Керченском проливе выехал катер с крымскими сотрудниками специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

Загрязнение произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сперва стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи выдвинули обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах.

