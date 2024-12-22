22 декабря, 19:33Происшествия
В Краснодарском крае от нефтепродуктов очищено более 39 км береговой линии
Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"
В Краснодарском крае свыше 39,7 километра береговой линии было очищено от нефтепродуктов после инцидента с танкерами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Собрано 17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта <...> В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако", – говорится в сообщении министерства.
Также, по данным ведомства, для очистки береговой линии привлекли 10 317 человек и 366 единиц техники.
Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах.
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