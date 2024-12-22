В Краснодарском крае от нефтепродуктов очищено более 39 км береговой линии

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

В Краснодарском крае свыше 39,7 километра береговой линии было очищено от нефтепродуктов после инцидента с танкерами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Собрано 17 025,3 тонны загрязненного песка и грунта <...> В порту Анапы проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах. Мониторинг побережья увеличился на 37 километров до новороссийского села Мысхако", – говорится в сообщении министерства.

Также, по данным ведомства, для очистки береговой линии привлекли 10 317 человек и 366 единиц техники.

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах.