Работы по ликвидации последствий крушения танкеров на Кубани выполнены на 15%

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Краснодарском крае работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море выполнены на 15%. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Глава МЧС России Александр Куренков проинспектировал организацию работ, а также пообщался с волонтерами.

"Основная задача сейчас – это вывоз смешанного грунта из прибрежной зоны и его утилизация. Второй важной задачей является очистка водной акватории и обследование дна при помощи водолазов", – сказал Куренков.

Глава ведомства отметил, что сбор мазута с побережья и водной акватории является тяжелой ручной работой. В местах с наиболее сложной обстановкой трудятся в круглосуточном режиме.

"Добровольцы оказывают неоценимую помощь в расчистке пляжей, сборе песка и грунта, помогают пострадавшим птицам", – добавил Куренков.

Сейчас обследуются 220 километров побережья от косы Чушка до поселка Волна и от Высокого берега Анапы до поселка Мысхако. По данным МЧС, обследовано почти 300 квадратных километров акватории, а также очищено от нефтяной пленки около 29,5 тысячи "квадратов".

Побережье Кубани оказалось загрязнено мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сначала сигнал бедствия подал танкер "Волгонефть 212", а позже аналогичное сообщение поступило от судна "Волгонефть 239". СК уже выдвинул обвинения против капитанов судов.

В настоящее время в Краснодарском крае действует режим ЧС регионального масштаба. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил о необходимости привлечения федеральных ресурсов для утилизации загрязненного мазутом грунта.