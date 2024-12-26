Глава Кубани запросил федеральные ресурсы для утилизации загрязненного мазутом грунта

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Привлечение федеральных ресурсов необходимо для утилизации загрязненного мазутом грунта, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности", – написал он в своем телеграм-канале.

Поэтому глава региона обратился к главе МЧС РФ с просьбой выделить федеральные ресурсы для решения вопроса. Тем не менее уже удалось собрать более 30 000 тонн загрязненного грунта, но его объемы могут вырасти до 200 000 тонн, предупредил Кондратьев.

"Благодаря постоянной работе берег стал гораздо чище. В настоящее время есть налаженная система обнаружения и уборки нефтепродуктов", – цитирует главу региона сайт администрации края.



Побережье Кубани оказалось загрязнено мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сначала сигнал бедствия подал танкер "Волгонефть 212", а позже аналогичное сообщение поступило от "Волгонефть 239". СКР уже выдвинул обвинения против капитанов двух судов.

Это стало причиной объявления в крае режима ЧС регионального масштаба. Кондратьев указывал, что нефтепродукты, выброшенные на берег, уберут до 1 февраля 2025 года, а максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.

