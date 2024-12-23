Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы в Анапе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В трех местах Анапы зафиксировали повторные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по Краснодарскому краю.

"Повторные выбросы мазута зафиксированы в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете", – уточняется в публикации.

Загрязнение произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сперва стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов.

