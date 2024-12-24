Бастрыкин поручил возбудить дело о бездействии в ликвидации мазута в Анапе

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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело о недостаточных мерах, которые должны были приниматься для устранения разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае после ЧП с танкерами. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра ведомства.

Как сказано в сообщении информационного центра СКР, им поступили обращения о том, что в Анапе уборка мазута в границах береговой линии осуществляется не в полном объеме. В связи с этим глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов должен будет не только возбудить дело по данному инциденту, но и предоставить Бастрыкину доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение данного поручения, по данным ведомства, находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Побережье Краснодарского края было загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, которое произошло 15 декабря. Изначально стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже аналогичное сообщение поступило от танкера "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Эвакуацию экипажа второго судна приостановили из-за плохих погодных условий, но спустя время 14 человек вывезли на берег.

По факту ЧП были возбуждены уголовные дела. СК РФ выдвинул обвинения в отношении капитанов двух потерпевших крушение судов.

Ликвидация последствий разлива мазута началась утром 17 декабря. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.

