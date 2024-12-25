Режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за крушения танкеров

Фото: ТАСС/Южная транспортная прокуратура

Власти Краснодарского края объявили режим ЧС регионального масштаба в связи с крушением танкеров. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале главы региона Вениамина Кондратьева.

"Выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. По расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх", – объяснил он.

Из-за этого береговые зоны все больше загрязняются, отметил губернатор.

Кондратьев выразил благодарность всем, кто помогает в устранении последствий разлива нефтепродуктов.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Через некоторое время удалось эвакуировать на берег людей со второго судна.

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.

Ространснадзор, в свою очередь, выяснил, что потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание.

