Минтранс РФ: суда, потерпевшие крушение в Керчи, нарушали ограничения на плавание

Фото: телеграм-канал "Минтранс России "

Потерпевшие крушение в Керченском проливе танкеры находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание. На это указала пресс-служба Минтранса РФ со ссылкой на результаты проверки, которую проводил Ространснадзор.

При этом в министерстве уточнили, что несколько судов "Волгатранснефти" не получили лицензию на транспортировку опасных грузов.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. В общей сложности судна перевозили 9 тысяч тонн нефтепродуктов.

Спасатели сперва смогли эвакуировать всех моряков с одного из танкеров. Однако один человек скончался. Эвакуацию экипажа второго судна пришлось отложить из-за плохих погодных условий, но спустя время 14 человек были эвакуированы на берег.

Капитанам двух танкеров предъявили обвинения. В отношении членов команды судов были назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами началась утром 17 декабря. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.

24 декабря глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о бездействии в ликвидации мазута в Анапе.

