Песков: введение федерального режима ЧС из-за крушения танкеров на Кубани не планируется

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Введение федерального режима ЧС из-за крушения танкеров в Черном море и разлива мазута на побережье Краснодарского края пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах. Он добавил, что принимаются необходимые меры, однако масштаб катастрофы очень большой. В связи с этим потребуются время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий.

Побережье Краснодарского края загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Эвакуацию экипажа второго судна приостановили из-за плохих погодных условий. Спустя время удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. СК РФ выдвинул обвинения в отношении капитанов двух потерпевших крушение судов.

Ликвидация последствий разлива мазута началась утром 17 декабря. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.