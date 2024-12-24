Отклонения от показателей выявлены в пробах морской воды на Кубани

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В пробах морской воды, отобранных в Краснодарском крае, обнаружены отклонения санитарно-химических показателей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В то же время пробы питьевой воды и атмосферного воздуха соответствуют установленным санитарным нормам. Лабораторный контроль за объектами внешней среды продолжается.

В ведомстве напомнили, что ежегодно проводят лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов.

В Оперштабе Краснодарского края рассказали "Интерфаксу", что после разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье волонтеры спасли в Анапе 1 057 птиц. 947 из них передали в реабилитационные центры и зоопарки. Между тем 210 птиц погибли в зоне ЧС.

В поселке Витязево работают два специальных пункта по спасению птиц. В одном их лечат, в другом отмывают от мазута с помощью крахмала и специальных моющих средств.

Побережье Краснодарского края загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Эвакуацию экипажа второго судна приостановили из-за плохих погодных условий. Спустя время удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. СК РФ выдвинул обвинения в отношении капитанов двух потерпевших крушение судов.

Ликвидация последствий разлива мазута началась утром 17 декабря. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.