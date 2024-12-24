Ученый Абрамчук: популяция крабов после ЧП в Черном море восстановится в 2025 г

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Популяция крабов, испачкавшихся в мазуте на Черноморском побережье Краснодарского края, будет полностью восстановлена лишь в следующем году. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абрамчук.

Ученый рассказал, что на побережье Черного моря замечали как мертвых, так и живых ракообразных. Их, по его словам, пытались отмывать активными веществами от мазута, но не всегда это получалось сделать.

"Крабы все-таки относятся к типичным прибрежным немалочисленным и достаточно цикличным животным. Они восстановятся, я уверен, в течение следующего года", – уточнил он.

Абрамчук также считает, что произошедшая экологическая катастрофа не угрожает популяции ракообразных. Он считает схожими потери в численности крабов после ЧП с разливом мазута с их вывозом туристами в курортный сезон.

Накануне на берегу Черного моря был зафиксирован массовый выброс дельфинов после разлива нефтепродуктов.

Побережье Краснодарского края было загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, которое произошло 15 декабря. Изначально стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже аналогичное сообщение поступило от танкера "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Эвакуацию экипажа второго судна приостановили из-за плохих погодных условий, но спустя время 14 человек вывезли на берег.

По факту ЧП были возбуждены уголовные дела. СК РФ выдвинул обвинения в отношении капитанов двух потерпевших крушение судов. Кроме того, глава СКР поручил возбудить дело о бездействии в ликвидации мазута в Анапе.

Ликвидация последствий разлива мазута началась утром 17 декабря. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.

