Заммэра Анапы Воронов: объем загрязненного грунта увеличится до 150–200 тысяч тонн

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Анапе прогнозируют увеличение загрязненного грунта до 150–200 тысяч тонн. Об этом замглавы города Виталий Воронов рассказал в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Он отметил, что мазут до сих пор прибывает, такой масштабной катастрофы никто не ожидал. При этом соседние субъекты помогают в ликвидации последствий, отправляют технику. Спасено свыше тысячи птиц.

"Эти выбросы еще будут продолжаться, так как мазут поднимается со дна и его прибивает к берегу. Оценки по срокам давать рано, так как острая фаза еще впереди. Но мы оптимистично смотрим в будущее. Я очень рассчитываю, что Анапа будет готова к сезону", – подчеркнул Воронов.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Через некоторое время удалось эвакуировать на берег людей со второго судна.

Ликвидация последствий разлива мазута началась утром 17 декабря. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля.

23 декабря Роспотребнадзор заявил о соответствии проб воды на пляжах Анапы санитарным требованиям. При этом специалисты продолжают вести лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды, а также воды из открытых водоемов.

