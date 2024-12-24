На побережье Кубани и Крыма собрали более 21 тыс тонн загрязненного грунта

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасателям и волонтерам удалось собрать свыше 21 тысячи тонн грунта, загрязненного мазутом после инцидента с танкерами в Черном море, передает пресс-служба МЧС РФ.

"Силами спасателей и волонтеров (в Краснодарском крае. – Прим. ред.) собраны более 21 000 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены свыше 15 000 тонн. В Республике Крым <...> очищены 14,4 километра береговой линии, из них за сутки – 4, собрано и вывезено свыше 109 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки – 49 и более 3 тонн нефтесодержащей жидкости", – поделились в ведомстве.

Также отмечается, что для устранения пятен в акватории Керченского пролива привлечены более 9 500 человек и 437 единиц техники.

Побережье Краснодарского края загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Эвакуацию экипажа второго судна приостановили из-за плохих погодных условий. Спустя время удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. СК РФ выдвинул обвинения в отношении капитанов двух потерпевших крушение судов.

Ликвидация последствий разлива мазута началась утром 17 декабря. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.