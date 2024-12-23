Роспотребнадзор заявил о соответствии проб воды на пляжах Анапы санитарным требованиям

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пробы морской воды, которые специалисты отобрали на пляжах Анапы, соответствуют санитарным требованиям, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Морскую воду отбирали в зоне рекреационного водопользования. В частности, анализу подвергли пробы с пляжей станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санатория "Высокий берег" и центрального пляжа Анапы, уточнили в ведомстве.

При этом сотрудники Роспотребнадзора продолжают вести лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды, а также воды из открытых водоемов. Их проверяют на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов и ксилола.

Побережье Краснодарского края загрязнено мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с первого танкера, однако один человек скончался. Эвакуацию экипажа второго судна приостановили из-за плохих погодных условий. Спустя время удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела. СК РФ выдвинул обвинения в отношении капитанов двух потерпевших крушение судов.

Ликвидация последствий разлива мазута началась утром 17 декабря. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.