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Более 24 тыс "квадратов" акватории Черного моря обработано сорбентом после ЧП с танкерами
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Специалисты обработали сорбентом больше 24 тысяч квадратных метров акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров. Об этом со ссылкой на оперштаб Кубани сообщает РИА Новости.
"Идет обработка сорбентом участков, где в море в ходе мониторинга обнаруживают нефтяные пятна. Всего обработали больше 24 тысяч квадратных метров акватории", – сообщили в ведомстве.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря.
Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах. Уборку продолжают более 5 тысяч спасателей и волонтеров. Для ликвидации последствий разлива мазута привлекли до 200 единиц техники.
Капитанам двух танкеров предъявили обвинения. В отношении членов команды судов были назначены судебно-медицинские экспертизы.
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